“Буде розцінюватися як мародерство”: на Тернопільщині проводять моніторинг цін на продукти

Моніторинг цін на продукти проводять на Тернопільщині.

Про це повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Підвищення цін визначатимуть як мародерство.

Перевірки щодо цінової ситуації проводять представники обласної військової адміністрації. Підприємців закликають проявити громадянську відповідальність та не збільшувати ціни.

«Військовим адміністраціям доручено проводити моніторинг цін на продукти. Ми це робимо практично з першого дня війни. Ми закликаємо підприємців не піднімати цін, оскільки це буде розцінюватися як мародерство та саботаж. Буде притягнення до відповідальності».

В області продовжують збирати гуманітарну допомогу для жителів південно-східних областей. Місцеві підприємці та небайдужі люди жертвують продукти та речі першої необхідності. Вже відправили з нашого регіону близько мільйона тонн гуманітарного вантажу.