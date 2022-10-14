Буде ледь тепло: у будинках з централізованим опаленням взимку можуть знизити температуру

Температурний режим у багатоповерхівках можуть знизити до 16 градусів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, він зазначив, що зниження температурного режиму є необхідністю.

Скорочуватимуть обсяги споживання енергії в усіх регіонах. Цими днями Тернопільська громада зменшила споживання електроенергії на 21%. Як зазначив заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський, аби знизити навантаження на мережу, в місті відключали вуличне освітлення, у багатоповерхівках – ліфти, а також не подавали гарячу воду.

«Були періоди, коли в нас було не 220 вольт, а 145. Тому ми відключали ліфти, оскільки вони могли погоріти. Також ми відключали зовнішнє освітлення в місті, не подавали гарячу воду, не працювали котельні, циркуляційні насоси. Перенесли деякі цикли роботи каналізаційно-очисних споруд після 22.00, де це було можливо. Населення поставилося дисципліновано. Таким чином зменшили споживання. У результаті ми зменшили споживання енергії на 21%, зменшили навантаження на мережу і взагалі на систему енергопостачання України».

Додамо, наразі у Тернополі відновлюють роботу ліфтів в багатоповерхівках. Втім, комунальники попереджають, що вимкнення може бути несподіваним у разі аварійних ситуацій.