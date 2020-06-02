Упродовж доби на Тернопільщині похолоднішає.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до 4 — 8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться, максимум, до 13 градусів вище нуля. Захід залишатиметься найхолоднішою частиною України.

Погоду другого червня зумовлюватиме циклон на ім`я Izolde, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Оскільки він все ще перебуває на території України. “Основна порція дощів припаде на західну частину. Вітер задуватиме з північного заходу, помірний, до поривчастого. Температура повітря вночі буде низькою, знову холодяка. Повного припинення дощів найближчим часом не обіцяю, проте ось стовпчики термометрів нарешті підуть вгору. 3-4 червня: до +17 +18 градусів, а потім вже й літо прийде, дочекаємося і +20, і за +20 градусів”.

Отже, уже цього тижня синоптики обіцяють справжнє літнє тепло. А поки слід набратися терпіння. Оскільки наступна доба буде холодною.

Софія Романська