Поліція Тернопільської області продовжує документувати факти російської агресії, переселенців закликають звертатися із заявами та доказами, аби рашисти згодом були покарані.

Про це пише тижневик “Номер один“.

– За добу у нас надійшло 15-ть звернень від переселенців, людей, які покинули зони бойових дій. Звернення про жахливі речі, ми це все документуємо. Сьогодні в нас XXI століття і ми розуміємо, що це в майбутньому буде доказами у всіх інстанціях, де держава Україна буде позиватися до цих злочинців, які вчиняли нелюдські дії на нашій землі з українцями, – зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Очільник поліції Тернопільщини звернувся до всіх, хто постраждав від окупантів, не тривати свій біль у собі.

– Поліція готова в будь-який момент виїхати, задокументувати, зібрати відповідні докази, надати інформацію в прокуратуру для подальшого використання в судах. Тому, не соромтеся, говоріть, ми ж зі своєї сторони постараємося все зробити швидко, для того, щоби не обтяжувати людей, – підсумував генерал поліції.