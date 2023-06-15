Атмосферні фронти з черговою порцією дощів йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, погода цими днями буде мінливою, місцями можливі грози та град.

Через погіршення погодних умов в області оголосили штормове попередження.

«Синоптики повідомляють про погіршення погоди 16 червня. Очікуються значні дощі, грози, вдень подекуди град. Прошу бути обережними та уважними», – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Егейським морем.

«В області буде хмарно. Вночі можливі помірні, місцями значні дощі. Вдень пройдуть значні дощі, також можливі грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 20 – 25° тепла».

«У п’ятницю погода в Україні очікується різноманітною. Ось, наприклад, температура повітря. У західних областях передбачається похолодання до +17 +22 градусів, на Тернопільщині буде трохи вище, +20 +24 градуси. Дощі з грозами і подекуди навіть сильні зливи 16-го червня пройдуть в західних областях України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, мінлива погода на Тернопільщині протримається майже до кінця червня.