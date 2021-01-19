Жителі Бучаччини у соцмережах дякують лікарям Бучацької центральної районної клінічної лікарні за те, що рятують життя у час пандемії.

Окрему подяку люди висловлюють й аграрію та меценату Петру Івановичу Гадзу, який в травні 2020 року передав у реанімаційне відділення надсучасний апарат штучної вентиляції легень «Ювент-Т».

Ціна приладу понад 800 тисяч гривень. Вагомою особливістю апарату є те, що його можна використовувати для новонароджених дітей, вага яких – понад 3 кг.

– У ці святкові дні вкотре хочеться висловити подяку нашим лікарям за те, що незважаючи ні на що, вони рятують наші життя. Щиро дякую лікарям Бучацької ЦРЛ, особливо Бурак Наталі Тарасівні, Іваніцькому І.В. та всьому медичному персоналу за їхню працю та відношення до хворих. Велике дякую Гадзу П.І. за вчасно придбаний апарат ШВЛ, який ефективно працює та надає допомогу багатьом хворим нашого району-зокрема мені! – написав житель м. Бучач Петрик П.Б