Понад тридцять дітей з важкими і середніми формами COVID-19 перебувають у Тернопільській міській дитячій лікарні.

Епідеміологи стверджують, що в регіоні поширюється “британський” штам коронавірусу, який вражає навіть дітей. Оскільки серед них побільшало складних випадків захворювання.

Загалом від початку пандемії COVID-19 діагностували у трьох з половиною тисяч дітей. За інформацією обласного лабораторного центру, у березні почастішали важкі випадки захворювання серед юних пацієнтів, які потребують госпіталізації.

“Порівняно з початком пандемії, у нас пацієнтів побільшало у сім-вісім разів. Окрім стаціонарних пацієнтів, яких ми маємо більше тридцяти, ще лікуємо амбулаторно, таких пацієнтів у нас зараз більше сорока. Зараз бачимо, що не тільки більшає кількість хворих дітей, а й зростає кількість важких випадків, які потребують дороговартісного лікування. Станом на 1 квітня у нас 31 хворий з підтвердженим COVID-19, серед них – 22 дитини”, – зазначив директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович.

Нагадаємо, фахівці підтвердили наявність так званого “британського” штаму коронавірусу на території західної України. Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського виявив мутовані коронавіруси з генетичними характеристиками, які відповідають британському варіанту. Саме цим епідеміологи пояснюють стрімке збільшення кількості хворих на Західній Україні, а зокрема частіші важкі випадки. За результатами досліджень, “британський” коронавірус на 70% заразніший, ніж попередній штам.