Сьогодні наші представники в Лізі Європи проведуть матчі-відповіді 1/16 фіналу.

“Шахтар”, можна сподіватися, зіграє у Києві у не надто напружену гру з тренувальним відтінком проти ізраїльського “Маккабі”, а от на “Динамо”, завдяки його власним старанням у першому матчі, чекає дуже нелегкий поєдинок з “Брюгге” у Бельгії. Гравців клубу з міста 54-х мостів останнім часом “вподобав” собі коронавірус – до попередніх трьох випадків додалися ще два. В тому числі позитивний тест здав і основний голкіпер, колишній страж воріт “Ліверпуля” Міньйоле.

Що ж стосується “Динамо”, то останній матч УПЛ проти “Десни” зовсім не розвіяв сумніви щодо рівня готовності віце-чемпіонів України. Та й, напевно, не міг розвіяти. – Команда надто вже нагадує спис без гострого наконечника – із забивними форвардами у киян проблеми, і повернення після річної дискваліфікації Бесєдіна не надто вплинуло на ситуацію, якщо не рахувати матчу з “Олімпіком”. З цим ще, з гріхом навпіл, можна було б якось примиритися, якби середня ланка виявляла креативність, мобільність і злагодженість. Проте наразі (як на зло, оте “наразі” припадає якраз на матч з “Брюгге”) динамівські хавбеки теж не дуже тішать. Так, досить вдало діяв у першому матчі з бельгійцями Буяльський, але ж поки що майже “ніякі” Циганков і Шапаренко, звично видає велику кількість браку в передачах Сидорчук… Чи вдасться спростувати це враження сьогодні увечері в Брюгге? Відомий аналітик Сергій Морозов вважає, що “Динамо” зараз легше грати від оборони на виїзді, ніж долати оборону суперника вдома. Останнє, за великим рахунком, не вдалося в Києві, а грати сьогодні з акцентом на оборону той самий рахунок ніяк не дозволяє – необхідний, як мінімум, хоча б один забитий гол. В ідеалі – без пропущеного у власні ворота. ” В Києві у нас виникали проблеми при грі на другому поверсі, при стандартах. Нам потрібно якомога краще зіграти в цьому компоненті”, – зазначив Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції.

Як воно вийде – побачимо. Ось прогнози на матч “Брюгге” – “Динамо” від тернопільських шанувальників футболу:

Ігор Сушко, екс-гравець “Ниви” – 1:0

Ігор Дуда, директор художнього музею – 2:1

Михайло Зубик, журналіст – 2:0

Олег Дуда, вихованець футбольної ДЮСШ – 0:1

Ігор Сачко, актор театру ім.Т.Шевченка- 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Леонід, любитель шахів – 2:2