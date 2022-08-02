Львівські “Карпати” продовжують активно підсилювати склад перед початком Першої ліги. Черговими новачками “зелено-білих” стали брати Микола та Іван Когути.

Микола та Іван Когути народилися 31-го серпня 1998-го року у Зборові Тернопільської області. Вони є вихованцями Дитячо-юнацької спортивної школи міста Зборова.

У професійному футболі брати Когути виступали за “Агробізнес” із Волочиська. Микола Когут у минулому сезоні провів шість матчів за команду Олександра Чижевського, а Іван зіграв у 18-ти поєдинках і відзначився двома забитими м’ячами.

Наприкінці липня Микола та Іван Когути зіграли за студентську збірну України на Європейських студентських іграх у польському Лодзі. “Синьо-жовті” поступились у фіналі збірній Румунії в серії післяматчевих пенальті. На турнірі новачки “Карпат” записали до активу по одному забитому м’ячу.

Обидва футболісти є півзахисниками. Микола Когут обрав собі 27-ий номер у “Карпатах”.

Натомість його рідний брат Іван у складі “левів” виступатиме під 18-им номером.

Про це повідомляють на сторінці футбольного клубу.