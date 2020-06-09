Двом братам-шахраям, що обдурили тернополян на понад 1,5 млн грн, повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області слідчі поліції повідомили про підозру 2 жителям Тернопільщини і Львівщини у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в тому числі повторно, вчинене у великих та особливо великих розмірах (ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 2 брати, впродовж 2018-2019 років, шляхом обману, заволоділи понад 1,5 млн грн довірливих тернополян. Шахраї втирались у довіру заможних громадян, представляючись підприємцями у сфері заготівлі та збуту вторинної сировини, позичали у нових знайомих гроші для ведення бізнесу. Спочатку вони віддавали обумовлену суму, а далі, отримуючи більші кошти, їх привласнювали. Наразі до правоохоронців звернулись 5 тернополян із заявами про шахрайські дії підозрюваних. Встановлюються й інші потерпілі у справі.

Слідчі звернулись до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою, повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.