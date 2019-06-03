В останній день весни 2019 року у Києві відбувся з’їзд іменної партії колишнього президента. Зібрання мало технічну функцію – перейменувати партію Порошенка на “Європейську солідарність”, а також обрати його головою політичної сили.

Цікаво, що напередодні з’їзду про своє запізніле бажання залишити БПП заявили одіозний соратник Порошенка – Кононенко та ще ряд скандальних фігур. Зрештою, після того, як зникла влада, бажаючих залишатися у партії екс-президента не так багато. Політики з досвідом стараються дистанціюватися від цієї політичної сили. Щоправда, тернопільська команда Порошенка поки-що не зазнала втрат. На фото зі з’їзду добре видно постать Степана Барни та його соратників.

Хоча в президію оновленої БПП братів Барн наразі не включили. Туди, за повідомленням ЗМІ, крім Порошенка увійшли нардепи Ірина Геращенко, Марія Іонова, Максим Саврасов, колишній радник Юрій Бірюков, політолог Сергій Таран, журналіст 5 каналу Віталій Гайдукевич та львівський намісник Порошенка Олег Синютка. Очевидно, усі вони увійдуть у прохідну частину списку Порошенка на виборах.

Шанси Степана Барни потрапити у прохідну частину наразі сумнівні. Як стало відомо з поінформованих джерел, йому пропонують спробувати сили на одному з мажоритарних округів області.

Розклад тут простий: захищати свій мандат відправляться Тарас Юрик, Олег Барна та Микола Люшняк. Суб’єкт висування останнього наразі під питанням, оскільки УДАР ще не приєднався до політичної сили Порошенка. Отож Степану Барні доведеться обирати між двома округами – з центром у Тернополі або з центром у Збаражі. В резерві від БПП ще один кандидат – “кіборг” Валерій Чоботар.