Під час виконання службового обов’язку у Миколаєві загинув чортків’янин, старший бойовий медик Сергій Шишковський. 12 червня йому могло б виповнитися 28 років…

Про це повідомляють у Чортківській міській раді.

“Шишковський Сергій Олегович народився 12 червня 1994 року. Спершу навчався у Чортківській ЗОШ #5, а в 2013 році закінчив Чортківський державний медичний коледж, спеціальність «Сестринська справа». У 2018 році закінчив Тернопільський державний медичний університет.

З 2018 року по 2021 роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія».

Працював лікарем-хірургом 1 місяць у місті Сарни Рівненської області.

На війну пішов добровільно медичним братом.

У Сергія залишились батьки та брат, який теж боронить Україну від окупантів…

Чортківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Сергія. Не забудемо про Його подвиг та мужність”, – ідеться у повідомленні.

Про дату та час поминальної панахиди буде повідомлено додатково.