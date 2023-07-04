Брали по сім тисяч доларів з клієнта: будуть судити ділків, котрі допомагали ухилянтам втекти закордон

За матеріалами ДБР судитимуть учасника організованої групи з Тернопільщини, яка створила транспортну компанію з перевезення ухилянтів через кордон.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо одного з членів організованої групи з Тернопільщини, яка переправляла через кордон чоловіків призовного віку. Для прикриття нелегального «бізнесу», ділки спеціально зареєстрували липову транспортну компанію. Обвинувальний акт направлено до суду.

Місцевий підприємець з двома спільниками оформили на підставну особу підприємство, яке начебто займалося міжнародними перевезеннями. Згідно з отриманими ліцензією, компанія отримала дозвіл перевозити за кордон вантажі та пасажирів.

Учасники групи підшукували чоловіків, охочих незаконно виїхати до Європи. Вони реєстрували їх у системі «Шлях» як водіїв підприємства, таким чином ухилянти безперешкодно потрапляли за кордон. Коштували «послуги» 7 тисяч доларів США з кожного «клієнта».

Обвинувачений виконував усі вказівки організатора, крім пошуку «клієнтів», оформлював відповідні документи та отримував гроші за надані «послуги». Він також координував дії ухилянтів під час перетину державного кордону.

Чоловіка обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому повторно, організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також арештоване його майно – мікроавтобус, з допомогою якого здійснювали незаконні перевезення.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру організатору та ще одному співучаснику злочинної групи. Вони обоє наразі переховуються від слідства, розслідування щодо них виділено в окреме провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.