В заборонений період нересту водних біоресурсів з 1 по 31 травня 2019 року інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля викрито 81 порушення, з яких 37 грубих.

Також складено 33 протоколи за ч.3 ст. 85 КУпАП. Крім цього, оформлено 11 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.

За вказаний період інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля на порушників накладено 5 785 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 29 427 грн. В ході проведених заходів інспектори вилучили 64 кг водних біоресурсів. Також конфісковано 41 од. заборонених знарядь лову та ще 26 од. – за актами безхазяйного майна.

Протягом цього періоду, 35 справ передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності та відшкодування збитків завданих рибному господарству України.

Для прикладу, 11 травня інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля було виявлено порушення правил рибальства. Інцидент стався на річці Серет біля с.Лисичники Заліщицького району. Чоловіки проводили вилов риби забороненими знаряддями лову – сітками ставними, чим завдали збитки державі на суму 3 383 грн., виловивши: карась сріблястий – 31 екз., лящ – 15 екз., короп – 1екз., загальною вагою понад 11 кг. Заборонене знаряддя лову (три сітки ставних) та резиновий човен вилучено. Складено адміністративні протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.

25 травня в ході проведення рибоохоронного рейду інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля на річці Жердь біля с. Молотків Лановецького району виявлено та задокументовано грубе порушення Правил любительського і спортивного рибальства. Місцевий житель проводив лов риби забороненим знаряддям лову сіткою підйомною – «хватка», чим завдав збитків державі на суму 578 грн. Заборонене знаряддя лову вилучено. Складено адміністративний протокол за ч.4 ст. 85 КУпАП, матеріали справи направлені в суд. Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання термінового повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.