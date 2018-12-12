Браконьєри Тернопільщини шокують звірячими апетитами. ФОТО

12/12/2018 Розмір тексту:

В ході проведення заходів з охорони водних біоресурсів на підконтрольних рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області за тиждень у період з 3 по 10 грудня рибоохоронними патрульними було викрито 14 порушення правил рибальства, із них:

10 – порушення «Правил любительського і спортивного рибальства», відповідальність за які передбачено ч. 3 ст. 85 КУпАП;

2 – грубих порушень «Правил любительського і спортивного рибальства», відповідальність за які передбачено ч.4 ст.85 КУпАП;

2 – за ст. 88-1 КУпАП.

В ході рибоохоронних заходів вилучено 63 кг водних біоресурсів. Вилучено 1 заборонених знарядь лову.

Патрулювання здійснювалось у всіх районах Тернопільської області.

Зокрема, 6 грудня в ході перевірки ринків та торгових місць збуту у м. Збараж викрито 1 порушення правил любительського і спортивного рибальства та вилучено 39 од. водних біоресурсів вагою 32,8 кг, а саме: щука – 14,3 кг та короп – 18 кг. Документів, що підтверджують законність походження біоресурсів та сертифікату якості у порушника в наявності не було. Складено протоколи за ст. 88-1 КУпАП.

8 грудня в ході проведення рибоохоронного рейду інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля виявили порушення правил рибальства на р. Збруч біля смт. Скала-Подільська у Борщівському районі. Викрито трьох порушників, які намагалися впіймати рибу за допомогою жерлиць з перевищеною нормою живцевих снастей – 8, 9 і 19 гачків на особу, при дозволеній нормі – 5 од. Біоресурсів чоловіки впіймати не встигли.

Того ж числа на р. Серет біля с. Ренів Зборівського району виявлено грубе порушення правил рибальства. Двоє жителів м. Тернопіль здійснювали вилов риби забороненим знаряддями лову – сіткою ставною. Завдяки оперативним діям інспекторів риба, яка потрапила у сітку була відпущена у природнє середовище існування. Збитків державі не завдано. На порушників складено адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «Гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95

Довідкова інформація:

Жерлиця – це живцева снасть для лову хижих видів риб, таких як: щука, судак, сом, окунь тощо. Повідомляємо, любительський лов риби в зимовий період дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.