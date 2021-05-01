Близько сто п’ятдесяти рибин, сітки та саморобний дерев’яний човен – усе це вилучили правоохоронці в жителя Заліщицької ОТГ. Його разом з сусідом на річці Серет о 8 ранку 29 квітня виявили працівники поліції спільно з рибоохоронним патрулем.

Улов браконьєрів – 134 плітки, 8 окунів, 2 звичайних судака, 2 ляща та одна верховодка. За попередньою інформацією, сума збитків – майже 13 тисяч гривень. Коли чоловіки помітили людей у формі, почали тікати. Проте одному це не вдалося. Його піймали. Тридцятилітній чоловік у скоєному зізнався. Місцеперебування його колеги встановлюється.

Навіть попри те, що серед улову немає червонокнижних рибин, чоловікам доведеться відповідати за скоєне згідно статті 249 частина 1 ККУ – незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Причина – нерест. 1 квітня 2021 року в 22 областях України розпочалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. У цей час дозволяється виключно любительське рибальство. Рибалити можна з берега в межах населеного пункту у дозволених місцях.