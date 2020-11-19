19 листопада 2020 року під час патрулювання, інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля виявлено та задокументовано грубе порушення Правил любительського і спортивного рибальства.

Інцидент стався на водоймі загального користування біля с. Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області.

Порушниками виявились мешканці Теребовлянського району, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – двома ставними сітками. Таким чином порушникам вдалось виловити: товстолоб – 28 екз., окунь – 8 екз., сазан (короп) – 4 екз. та щука – 4 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів – 46 кг. Сума збитків завданих рибному господарству, становить – 9860 грн.

На осіб складено протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП. Матеріали готуються для передачі до суду.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95.