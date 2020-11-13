До Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на ставку в одному з сіл невідома особа проводить незаконний вилов риби сітками. На місце події виїхали поліцейські.

З’ясувалося, на сільському ставку господарював 35-річний житель Кременця і робив це без дозвільних документів. Виловом, загальна вага якого становила майже чотириста кілограмів, були заповнені чотири металеві діжки, що знаходилися на причепі позашляховика Mitsubishi L 200 та бочка на колесах, прикріплена до мінітрактора.

На місце події також прибули представники рибоохорони та екологічної інспекції, котрі склали на на кременчанина протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.85 КУпАП.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 ККУ- незаконного зайняття рибним добувним промислом.

Виловлену рибу було випущено у ставок, а транспортні засоби та ємності поміщено на спецмайданчик відділу поліції.