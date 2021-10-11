Божий дар і любов до людей творили диво: відійшов у вічність відомий масажист

Відійшов у вічність талановитий тернопільський масажист Степан Степанович Пекельний. Життя чоловіка обірвалося на 46-му році життя.

Своє життя він присвятив масажу, пише Тернопільська липа. Навчався на Херсонщині в Генічеському медичному училищі за спеціальністю “сестринська справа” на спецкурсі для незрячих та слабозрячих студентів, де детально вивчав всі техніки та види масажу. Божий Дар, чуття, працелюбність, інтерес та любов до людей творили диво.

Світлі спогади про цю людину, яка чесно і гідно прожила своє життя, завжди будуть сильнішими за смерть.

Прощальна панахида відбудеться сьогодні о 20:00 у “Домі Печалі” на Микулинецькій.

Похорон відбудеться завтра об 11:00 у с. Золотники Теребовлянського району.