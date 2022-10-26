McDonald’s знову запрацював у Тернополі. Відділення на вул. Гетьмана Мазепи відновило роботу вранці у вівторок, 25 жовтня.
Про це пише “Файне місто” з посиланням на прес-службу компанії.
– Ми відкриваємо ресторани МакДональдз у Тернополі й Борисполі та поновлюємо роботу одразу п’яти київських закладів, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мережа закладів McDonald’s тимчасово припинила роботу в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Однак нещодавно координатори компанії заявили про повторне відкриття в українських містах. Наразі заклади McDonald’s відкриті для відвідувачів у Тернополі, Львові, Києві та Борисполі.
Одразу після оголошення про відкриття біля тернопільського відділення почали збиратись черги із охочих спробувати фаст-фуд. Справжній “аншлаг” спостерігався увечері: черга автомобілів сягала зупинки.
Деякі тернополяни у соцмережах висловлюють здивування і навіть обурення такою поведінкою.
“Мудріші підуть за тиждень-два. Дурніші стоять в чергах вже. Класика“, – написала у каналі Файного міста в Телеграмі Ірина.
“Штрафувати водіїв за то що блокують полосу”, – пропонує читач Роман.
“Ніколи не розуміла, чого люди так божеволіють від тої булки з котлетою”, – написала Наталія Гесюк.