“Божеволіють від булки з котлетою”: що коїлося у Тернополі в перший день роботи “МакДональдса”. ВІДЕО

McDonald’s знову запрацював у Тернополі. Відділення на вул. Гетьмана Мазепи відновило роботу вранці у вівторок, 25 жовтня.

Про це пише “Файне місто” з посиланням на прес-службу компанії.

– Ми відкриваємо ресторани МакДональдз у Тернополі й Борисполі та поновлюємо роботу одразу п’яти київських закладів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мережа закладів McDonald’s тимчасово припинила роботу в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Однак нещодавно координатори компанії заявили про повторне відкриття в українських містах. Наразі заклади McDonald’s відкриті для відвідувачів у Тернополі, Львові, Києві та Борисполі.

Одразу після оголошення про відкриття біля тернопільського відділення почали збиратись черги із охочих спробувати фаст-фуд. Справжній “аншлаг” спостерігався увечері: черга автомобілів сягала зупинки.

Деякі тернополяни у соцмережах висловлюють здивування і навіть обурення такою поведінкою.

“Мудріші підуть за тиждень-два. Дурніші стоять в чергах вже. Класика“, – написала у каналі Файного міста в Телеграмі Ірина.

“Штрафувати водіїв за то що блокують полосу”, – пропонує читач Роман.

“Ніколи не розуміла, чого люди так божеволіють від тої булки з котлетою”, – написала Наталія Гесюк.