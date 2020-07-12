Переможці танцювального конкурсу відправилися на екскурсію до Збаразького військового коледжу. Діти оглянули військову техніку та випробували бойове екіпірування. Охочі пройшли бойовий вишкіл на інтерактивному стрілецькому тирі.

Військовий коледж у Збаражі готує до служби у Збройних Силах. Таких закладів в Україні тільки два, – каже керівник коледжу Вадим Ластовицький. Оскільки тут можна одночасно отримати цивільну професію та підготуватися до професійної військової служби.

«До нашого коледжу завітали неймовірно класнючі та талановиті діти, переможці грандіозного танцювального конкурсу «Стихія танцю онлайн». Дітки мали змогу оглянути навчальну техніку та озброєння, випробувати на собі бойове екіпірування військовослужбовців ЗСУ, пройти бойовий вишкіл, постріляти в новому сучасному інтерактивному стрілецькому тирі, глянути сучасні комп’ютерні класи та навчально-матеріальну базу, на якій проводиться заняття з курсантами. А наприкінці зустрічі на дітей чекав солодкий сюрприз з чаєм та тортом в кабінеті начальника коледжу».

Софія Романська