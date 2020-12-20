20 грудня 2020 року в фізкультурно-оздоровчому комплексі КЗ «ДЮСШ ігрових видів спорту» відбудуться змагання з кіокушин-кан карате-до «Перше татамі» та Відкритий бойовий марафон «50 та 30 боїв нон-стоп».

Участь у турнірах візьмуть як і каратисти – початківці віком від 5 років, так і досвідчені спортсмени. Усі учасники будуть нагороджені ексклюзивними відзнаками.

Змагання проводить Тернопільська обласна Федерація Кіокушин-кан карате-до за підтримки Тернопільської міської ради.