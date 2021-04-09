Світ

Ескалація і мобілізація

Згідно з повідомленням американської The Wall Street Journal, Росія почала мобілізацію військ уздовж свого кордону з Україною, що є новим викликом для адміністрації Байдена. Видання зазначає, що мобілізація російських військ розпочалася після ескалації напруги вздовж демаркаційної лінії на Донбасі. До неї призвела атака проросійських сил, в результаті якої загинули чотири українських солдати і ще двоє були поранені. У відповідь Україна заявила, що привела свої Збройні сили в стан бойової готовності. The Wall Street Journal нагадує, що Джозеф Байден нині веде боротьбу з наслідками махінацій Кремля, зокрема, зламом комп’ютерних систем уряду США і спробами втручання Москви у вибори 2020 року. Але тепер ситуація в Україні, пов’язана з переміщенням російських військ, виходить на перший план. Невипадково, мабуть, саме тепер відбулася телефонна розмова між Дж. Байденом і Володимиром Зеленським, під час якої господар Білого дому запевнив свого українського колегу в тому, що Штати не залишать Україну наодинці в протистоянні з агресивним північно-східним сусідом.

Викрадення у центрі столиці

Стосовно цього випадку (не знаючи всіх його подробиць) можна вжити народне “Скільки мотузочці не витися, а кінець буде”. Колишнього українського суддю Миколу Чауcа, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали у столиці Молдови Кишиневі. Про це заявив його адвокат. Останній стверджує, що група невідомих озброєних чоловіків схопила його підзахисного в самому центрі молдовської столиці. Прес-секретар поліції Кишинева підтвердила факт викрадення і додала, що слідство з’ясовує обставини події. Микола Чаус, який “прославився” тим, що зберігав неправедно нажиту валюту в скляних слоїках, переховувався у Молдові з 2016 р. Тамтешня колегія Верховного суду відмовила йому в наданні політичного притулку. Не виключено, якійсь структурі чи групі осіб набридла юридична тяганина, і вони вирішили діяти більш радикально. Залишається сподіватися, що викрадачі не “консервуватимуть” М.Чауса надто довго в якомусь сховку, як він це робив зі своїми грішми.

Україна

Настрої поліпшуються?

Чи все в нас так нині погано і безпросвітно? Зовсім ні – трапляються в масах нашого зневіреного і знервованого люду і оптимісти. Ну, до чого дійшов би без них світ разом з усіма нами? Зокрема, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оскільки заробітна плата і роздрібна торгівля зростають, то це означає, що споживчі можливості населення поліпшуються (мабуть, таки краще вжити “покращуються” – для нагадування про “покращення”, оспівані деякими попередніми главами уряду). На своїй сторінці у Facebook він відзначив, що середня зарплата в лютому становила 12,5 тис. грн. З урахуванням інфляції вона, в порівнянні з лютим 2020 р., зросла на 7,6%. А обсяг роздрібної торгівлі в лютому збільшився на 5,6% (в січні зростання складало 3,5%). “Така позитивна динаміка показує, що споживчі настрої населення поліпшуються. Додаткові виплати бізнесу а також індексація пенсій лише сприятимуть цьому процесу”, – бадьоро написав пан Прем’єр-міністр. І якось одразу легше стало на душі…

Загадкові кадри

Як довелося дізнатися, вельми цікаві стосунки встановилися нині між Міністром оборони України Андрієм Тараном і Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Якщо точніше, то їх, стосунків просто немає – високопосадовці не спілкуються між собою і навіть не вітаються. Яким чином за таких дивних умов функціонує воєнний організм країни, що перебуває в стані війни, залишається загадкою. Доволі загадковими є також деякі кадрові призначення пана Міністра. Його консультантом, заступником з питань цифрового розвитку і диджиталізації від певного часу працює вельми зваблива 30-річна особа. Вона, щоправда, має лише середню спеціальну освіту, однак цей невеличкий недолік сповна компенсується роботою дитячого аніматора в Росії та напруженою працею в нічних клубах Чехії, Кіпру та Лівану. Там вона завела широке коло знайомих, з яким продовжує спілкуватися через соцмережі а також разом відпочивати за кордоном. Як за такої трудової біографії та звичок їй видали допуск до секретної документації, необхідний для роботи в штаті пана Міністра, залишається загадкою. Як і його принципи підбору кадрів.

Українська російська мова

Дискусії з мовного питання не вщухають, подеколи спалахуючи з особливою силою з якогось приводу. При цьому їхні учасники підходять до питання, можна сказати, доволі креативно і несподівано. Зокрема, прес-секретарка Президента України Юлія Мендель вважає, що в Україні є… українська російська мова. “Українська мова – це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще не усвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, – це частина культурного розмаїття нашої країни”, – зазначила вона. На думку Ю.Мендель, і зараз, і раніше російська мова не була і не є власністю лише Росії. Речниця глави держави нагадала, що англійську мову використовують в різних країнах і на континентах – в Австралії, в США, в Індії тощо – але Велика Британія не вважає English виключно своєю. Відтак вона висловила переконання, що і Росія не є монополістом на російську мову. В Офісі глави держави, щоправда, майже одразу зазначили, що це – лише особиста думка речниці Президента.

Тернопілля

Що впливає на обивателів

Серед питань, які цікавлять нині людей, в тому числі й мешканців Тернопілля, можна виокремити не надто важливі. Приміром, коли (чи) приберуть з центру міста пам’ятник Пушкіну. Припускаю, що на сон, апетит і загальне самопочуття наших обивателів воно не надто впливає. От що точно впливає – то це відчутний прогрес захворюваності та смертності від COVID-19. Можна нарікати на наші уряд і медицину, а можна й самокритично глянути на себе і зізнатися (хоча б собі), що ми самі своєю легковажною і безвідповідальною поведінкою сприяємо поширенню смертельно небезпечного захворювання. Тут теж встигла заявити про себе наша давня традиція, що переросла у важко виліковну хворобу: в порушення порядку вакцинації були щеплені працівники кількох приватних підприємств. Разом з тим, розсадник ще однієї підступної болячки вдалося “накрити” правоохоронцям – вони виявили підпільний зал ігрових автоматів. Тепер хтось, напевно, ламатиме голову над тим, яким коштом вдасться виплутатися з цієї історії, а сім’ї деяких ігроманів зітхнуть з полегкістю – на якийсь час…