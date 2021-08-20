Виходець з Бережанщини, відомий на Львівщині журналіст «Високого замку» Іван Фаріон, у своєму блозі «Антивізитівка Бережан» розповів, який жахливий вигляд має місто, коли в нього в’їжджати зі сторони Львова.

Йому дивно, чому на це все не реагує мер Бережан Ростислав Бортник, який позиціонує себе відомим архітектором, з досвідом роботи в Австрії. Про це пише тижневик “Номер один“.

«Видно пана по халявах. Це українське прислів’я щоразу спадає на думку мені (та, мабуть, іншим подорожувальникам), коли зі Львова в’їжджаю у рідні Бережани. У Бережанах є на що подивитися, є чим пишатися, є чому потішитися. Але у Бережани важко потрапити. Бо можна не помітити… в’їзду у це місто. Замість відповідного знаку у бур’янах бовваніє якесь почуддя. Облізла, здута бетонно-цегляна стела часів радянського примітивізму, яку для «шику» колись, наче комунальну лазню чи «общепітовську» кухню, обклали плиткою. І як насмішка – почорнілий від часу герб міста на цьому потворному витворі. «Нема що казати — публіка!» — з наголосом на другому складі кажуть про цю «візитівку» Бережан старші люди. Себто – сором, ганьба, стидовисько! А молодші вибирають уже непристойні слівця», – пише у блозі журналіст.

За якихось сто метрів від цього знаку видніється інша «легенда» міста – шмат важкопрохідної дороги на вулиці Львівській.

«Якби це починався полігон для випробування марсіанських всюдиходів, ще можна було б зрозуміти, чому тутешні вибоїни за останні кілька десятиріч не бачили щебеню й асфальту. Але ж, панове із міського уряду, це – не танкодром! Це – в’їзд в уславлені наші Бережани!, – дивується Іван Фаріон.

Кілька днів тому Бережанська міська рада опублікувала звернення до місцевих жителів. Нагадувала їм, яка це важлива подія – свято Незалежності. І уклінно просила містян «вивісити державні прапори на фасадах будинків та балконах, забезпечити благоустрій прилеглих територій до належного стану». А щоби бережанці пройнялися цим закликом і дружно закотили рукави, у кінці пафосно дописали: «Шануймо своє рідне, українське! Адже Україна — це ти!».

– Цілком правильні слова. І, першою чергою, вони стосуються самих управлінців міської ради, її очільника. Від 25 листопада минулого року Бережанську громаду очолює «нове обличчя» – 39-річний Ростислав Бортник. Про його чесноти «Вікіпедія» пише таке: «Працював над планом розвитку міста Гогенемс (Австрія); архітектором у провідних бюро Відня, Голландії, Швеції та Німеччини… У 2019 році житловий комплекс у Відні, збудований під його керівництвом, потрапив до списку 17 найкращих архітектурних об’єктів за версією Державної премії архітектури та екологічного будівництва Австрії». Згадайте ці рядки і просльозіться, коли будете в’їжджати у Бережани, – підсумовує пан Фаріон.