Прибирання міста та штраф – таке покарання отримали хлопці, котрі понищили автобусну зупинку.

Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Сьогодні вранці, 7 серпня, поблизу міської ради відбулась зустріч хлопців, котрі у ніч з 5 на 6 серпня зламали автобусну зупинку на вул. Ст.Бандери, їхніх батьків та міського голови Чорткова Володимира Шматька.

Хлопці розповіли, що ніякого умислу ламати автобусну зупинку не було, ніхто не сподівався, що звичайні юнацькі витівки матимуть такий кінець. Всі вони попросили вибачення за скоєне у своїх батьків, перепросили і за псування комунального майна.

Переглядаючи коментарі чортків’ян у Facebook, де більшість вимагали призначити хлопцям громадські роботи, компанія молодиків одноголосно вирішила, що повністю заслуговують такого покарання, тож самі запропонували протягом тижня 3 години на день проводити благоустрій одного з районів міста.

Окрім того, на хлопців складено протоколи про адміністративне правопорушення за статею 152 КУпАП (340-1360 грн), оскільки всі досягнули 16-річного віку. Розмір штрафу встановлюватиме адміністративна комісія при Чортківській міській раді вже у середу, 12 серпня.

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