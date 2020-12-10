Зимові свята, поїздки і прогулянки завжди непередбачувані через погоду. Зберіть свою зимову колекцію взуття і будьте готові до будь-яких несподіванок.

Ботильйони

Ідеальний вибір для роботи в офісі, візиту до виставки чи ресторану. Зимові ботильйони на favoriteshoes.com.ua від відомих фешн-брендів створені з якісної матової і лакованої шкіри та замші. Висота каблука від 4 см забезпечує оптимальну амортизацію. Елегантний зовнішній вигляд моделі комбінується з класичним брючним костюмом, сукнею-футляром, комбінезоном.

Зверніть увагу на модні акценти брендових ботильйонів:

високий каблук-стовпчик в поєднанні з масивною платформою коричневих напівчобітків з хутряною обробкою від Sasha Fabiani;

декоративний ремінець з пряжкою на стриманій моделі з матової шкіри від Le`Berdes;

поєднання блискавки і шнурівки з прикрашеними пухнастим хутром кінчиками шнурків замшевих напівчобітків з каблуком 9 см від Sasha Fabiani.

Ботфорти

Чоботи з халявою вище коліна надійно захищають від морозу, поєднуються з легінсами, скінні, сукнями-туніками і міні-спідницями. Чудовий вибір для неформальної зустрічі, дівич-вечора, романтичного уїк-енду і просто довгої зимової прогулянки.

У колекції FavoriteShoes представлені моделі із замші, нубуку, шкіри. Більшість зимових моделей дизайнери дбайливо оснастили низькими широкими каблуками чи танкеткою для максимальної стійкості на слизьких дорогах.

Для автоледі в каталозі інтернет-магазину знайдуться стильні ботфорти з широким каблуком до 10 см від BASCONI, Seemortal, Anemone, Le`Berdes.

Уггі

М’які короткі черевики з обов’язковою хутряною підкладкою зручні для поїздок на зимові курорти, роботи на вулиці і зимового шопінгу. Уггі гармоніюють з вузькими брюками, лосинами, джинсами, вільними сукнями і довгими спідницями. Шанувальниці фешн-стилю оцінять текстильний букет на черевиках від Stoalos, мімімішні рожеві уггі з хутряним декором від Sasha Fabiani, брутальний мінімалізм моделей Tamaris, оригінальну комбінацію хутра, високої платформи і замші від Le`Berdes.