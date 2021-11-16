Сьогодні у боснійському містечку Зениці на збірну України очікує, за словами її в. о. головного тренера, “матч року”. Звучить, звичайно, урочисто. Інша справа, що наша національна команда добряче постаралася для того, щоб ускладнити собі завдання (відповідно, знервувавши своїх прихильників), адже до отого самого пафосного “матчу року” цілком можна було й не доводити і значно раніше вирішити питання з омріяним другим місцем у групі. Найприкріше те, що у останній грі українці можуть стрибнути вище на дві голови, вистрибнути навіть зі шкіри, перемогти з приголомшливим рахунком, але всього цього може виявитися замало – достатньо фінам у себе вдома мінімально виграти у зовсім не вмотивованих французів. Проблема чесної гри парадоксальним чином постала у останньому турі в нашій групі у своїх двох протилежних проявах: нам дуже хотілося б, щоб боснійці, яким уже нічого не “світить”, не надто опиралися в матчі зі збірною України і водночас не менше хочеться, щоб збірна Франції, котрій теж уже нічого не потрібно, максимально серйозно й відповідально підійшла до поєдинку з фінами.





Перш за все слід нагадати, що у турнірах ФІФА за рівної кількості очок враховуються такі додаткові показники: різниця м’ячів, забиті м’ячі, особисті зустрічі. У зв’язку з цим можливі наступні варіанти:

1) Україна обіграє Боснію і Герцеговину, Фінляндія програє Франції. Україна – 12 очок та друге місце, Фінляндія – 11 очок.

2) Україна обіграє Боснію і Герцеговину, Фінляндія грає внічию з Францією, забивши менше, ніж Україна у Зениці.

Наприклад: – 0:1, Фінляндія – Франція – 0:0

Різниця забитих/пропущених в України та Фінляндії 10:8, але друге місце за особистими зустрічах (1:1 та 2:1) посідає Україна.

3) Україна мінімально обіграє Боснію і Герцеговину, а Фінляндія зіграє у результативну нічию з Францією.

Наприклад: Боснія і Герцеговина – Україна – 0:1, Фінляндія – Франція – 1:1. Різниця забитих/пропущених в України 10:8, Фінляндії 11:9, і друге місце за рахунок більшої кількості забитих голів займають фіни.

Таким чином, збірній України сьогодні потрібно обов’язково перемагати Боснію і Герцеговину і сподіватися на осічку Фінляндії у домашньому поєдинку з Францією. Нас влаштує і нічия фінів із французами, але лише в тому випадку, якщо ми заб’ємо Боснії більше м’ячів (і виграємо при цьому), ніж Фінляндія Франції. Перемога над Боснією з різницею у два м’ячі гарантує друге місце Україні за будь-якої нічиєї у матчі Фінляндія – Франція.

Такі ось не дуже прості передматчеві розклади. А ось прогнози на матч Боснія і Герцеговина – Україна від тернопільських шанувальників футболу:

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:2

Ігор Дуда, мистецтвознавець – 1:0

Роман Якель, журналіст – 0:1

Богдан, меблевий майстер (вельми вправний, засвідчую – І.Д.) – 1:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:2

Михайло Ониськів, поет – 0:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Юрій Ковальков, краєзнавець – 2:1