Боса і стурбована: у Тернополі на вулиці виявили жінку, яка вважалася безвісти зниклою

Завдяки повідомленню небайдужого громадянина вдалося виявити громадянку, яка перебувала у розшуку, як безвісно відсутня.

Вчора близько 21-ї години на спецлінію 102 звернувся заявник із повідомленням про те, що на вулиці А. Живова, у морозну погоду, ходить босою і стурбованою невідома жінка і, ймовірно, в неї щось трапилося. Екіпаж патрульної поліції одразу ж виїхав за вказаною адресою.

Під час спілкування з жінкою патрульні дізналися її анкетні дані та з’ясували, що вона перебуває в розшуку як безвісно відсутня.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.