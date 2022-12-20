Борис Баум, екс-голова консультативної ради до КРАЇЛу, так і не повернувся до України. Як відомо, після звинувачень у лобізмі російського грального бізнесу він залишив територію країни і перебуває в Латвії з кінця липня.

Суперечливу постать Бориса Баума пов’язують із Давидом Арахамією. Вважається, що саме він запровадив в українську політику, познайомив із потрібними людьми та дав карт-бланш на кураторство легалізації українського ігрового бізнесу.

Слід зазначити, що загалом КРАЇЛ непогано справлявся весь цей час із поповненням бюджету. За весь час існування регулятора до бюджету надійшло 2,47 млрд. гривень, причому цього року згідно зі звітом КРАЇЛ, сума зібраних коштів склала 856,5 млн. гривень. Це гроші, які було зібрано за рахунок ліцензій та податків учасників азартного ринку. Від тих компаній, які бажають працювати легально та відповідально. Однією з таких компаній є Покердом Казино. Проект давно вийшов за межі назви. Сьогодні, крім покерного будинку на платформі розташована веранда з інтернет казино і задній двір для спортивних ставок. Політика заохочень клубу активна в усіх напрямках, де найбільше виділяються оригінальні турніри та акції. Також приваблює покращений вітальний пакет – 100% до першого депозиту та 1000 FS на п’ять поповнень рахунку. Зараз у Pokerdom проходить турнір Grand Holidays Tournament проводиться провайдером Spinomenal. Акція об’єднує 19 етапів та завершиться 10 січня.