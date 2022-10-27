Міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Blekitna Wstege Baltyku» відбувся у Гданську. Участь у ньому взяли борці з Польщі, Норвегії, Німеччини та України.

Тернопільщину на змаганнях представляли вихованці КДЮСШ з греко-римської боротьби Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності. Вони виступали у складі української команди та виграли дев’ять медалей: три золотих, три срібних і три бронзових.

Як повідомили у Федерації греко-римської боротьби міста Тернополя, серед спортсменів 15-17 років переможцями стали: у ваговій категорії 65 кілограмів – Вадим Бабінський – друге місце, 71 кілограм – Михайло Головко – перше місце, Анатолій Паснак – третє місце. Серед юнаків 12-14 років: у ваговій 35 кілограмів – Матвій Кротюк – бронзова медаль, 38 кілограмів – Юрій Мельник – срібна медаль, 41 кілограм – Богдан Бендіна – золота медаль, 48 кілограмів – Владислав Кротюк – золота медаль, 75 кілограмів – Ярослав Бородай – бронзова медаль. Серед молодших юнаків 8-11 років у ваговій категорії 29 кілограмів Артем Топольницький зайняв друге місце.

У результаті змагань серед команд спортсмени з Тернополя зайняли третє місце.

Фото зі сторінки Федерації у фейсбуці