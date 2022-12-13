Шумська громада і вся Тернопільщина знову зазнали гіркої втрати. 9 грудня, виконуючи бойове завдання у Луганській області, загинув житель села Рохманів, сержант Максим Іванович Михно, 1988 року народження.

Максим Михно захищав Україну у складі інженерно–саперного відділення саперного взводу механізованого батальйону. Про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Рідні та односельці висловлюють найкращі слова про Максима, який був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та допомагав.

Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху. Справжній патріот, який пройшов надскладні випробування війною, починаючи з 2014 року. Завжди та в усьому проявляв мужність та вірність – слову, присязі, Україні. Був депутатом Шумської міської ради минулого, VII скликання.

Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Максима!”, – ідеться у дописі керівника громади.

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом.