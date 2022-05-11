У боях з російським агресором поблизу села Новобахмутівка Донецької області загинув 49-річний солдат, житель села Залісці Шумської громади Олександр Романович Луцик.

Про це повідомив голова громади Вадим Боярський.

“Рідні та односельчани висловлюють найкращі слова про загиблого, про його щирість, доброту душі та любов до України. Він пішов на війну за покликом серця і боровся за перемогу до останнього подиху.

Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині!

Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються у наших серцях!”, – написав Вадим Боярський.

У Олександра Луцика залишилися дружина і троє синів.