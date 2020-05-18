До суду направлено протоколи про вчинення п’ятьма депутатами однієї з сільських рад Підволочиського району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутати несвоєчасно, без поважних причин не подали декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.

У судовому засіданні вказаних осіб визнано винними та накладено на них адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.