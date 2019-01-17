Боротьба з корупцією: покарано ще одного тернопільського чиновника

17/01/2019 Розмір тексту:

Державного службовця Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання е-декларації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України за погодженням з прокуратурою області складено протокол про вчинення провідним спеціалістом Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Службовець несвоєчасно, без поважних причин подав е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

За результатами розгляду судом вказаного протоколу за порушення вимог фінансового контролю зазначену особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.