У Тернопільській області місцева компанія-монополіст із дорожнього будівництва та пов’язані з попереднім керівництвом автодорожньої галузі чиновники намагаються протягнути свою кандидатуру на посаду глави регіональної Служби автомобільних доріг.

Про це йдеться у матеріалі видання “Апостроф”.

Видання зазначає, що на прикладі регіону буде зрозуміло, наскільки голова “Укравтодору” Олександр Кубраков готовий проводити кадрові зміни в областях. Адже з “шортлиста” з чотирьох осіб, які претендують на посаду глави САД, жодна особа не відповідає принципам прозорого відбору, професіоналізму і бездоганній репутації.

Видання нагадує, що спочатку на посаду лобіювали Володимира Хемія, причетного до скандальної схеми розділення місцевих доріг на ділянки по 40 метрів, щоб уникнути проведення конкурсних процедур на закупівлю робіт і послуг з дорожнього будівництва через Prozorro. Компанія “Техно-Буд-Центр”, місцевий дорожній монополіст (Хемій раніше був її директором) протягом 2014-2019 років отримала від служби автодоріг області 2,7 млрд гривень держкоштів і уклала контрактів на суму 8,5 млрд гривень. Крім того, Хемій був також помічений у виділенні коштів на фіктивні роботи.

В “Укравтодорі” активістів почули і пообіцяли врахувати інформацію від них при подальшому розгляді кадрового питання. Більше того, особисто Олександр Кубрак переслав матеріали в Національну поліцію з проханням розслідувати обставини можливого конфлікту інтересів.

Другий кандидат, який викликав обурення громадськості – Володимир Гаврилюк. У ЗМІ його називали організатором коридору ганьби для Володимира Зеленського під час візиту того у Тернопіль на початку листопада. Його також пов’язують із місцевим монополістом “Техно-Буд-Центром” через родичів. Крім того, відомо, що за час його роботи заступником директора з фінансово-економічних питань Тернопільського облавтодору борги із зарплати в компанії склали близько 13 млн грн, борги з податків і зборів – 40 млн грн, збитки підприємства лише за дев’ять місяців 2019 року – 18 млн грн.

Третій кандидат – Ігор Раїнчук, протеже і сусід по місту Підгайці народного депутата від “Слуги народу” Івана Калаура. Раїнчук донедавна очолював Підгаєцький райавтодор, який в результаті його роботи розорився. Зараз Раїнчук працює на підприємстві ТОВ “Козова Шляховик”, кінцевим бенефіціаром якого є Олег Продан – начальник управління інфраструктури Тернопільської ОДА, член “Народного фронту”. Син же Раїнчука працює у ТОВ “Техно-Буд-Центр”.

Четвертий кандидат – Володимир Боровий, довірена особа скандального ексчиновника Укравтодору Богдана Юлика, якого останній хотів призначити на “смачну” посаду начальника відділу управління власністю та державних закупівель в “Укравтодорі”. Володимира Борового, зі свого боку, просуває екснардеп від УКРОПу, власник Буковеля Олександр Шевченко, пише видання.

Джерело: ZIK