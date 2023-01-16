Боронив Україну з 2014 року: біля Бахмута загинув Роман Шептицький з Тернопільщини

Сьогодні Підволочиськом шириться сумна новина про ще одного загиблого військового. На жаль, інформацію підтвердили офіційно.

14 січня під населеним пунктом Опитне поблизу Бахмута, внаслідок поранень, несумісних з життям, від осколків гранат та мін, загинув п’ятдесятидвохрічний житель Підволочиська, воїн ЗСУ, стрілець-снайпер 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Роман Шептицький.

“Романа знали багато людей, адже він був учасником бойових дій на Сході з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України сміливо став до оборони краю”, – повідомляють на сторінці селищної ради.

Висловлюємо співчуття батькам та всій родині…