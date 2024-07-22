Боронив Київ, Херсон, Бахмут: на Харківському напрямку героїчно загинув досвідчений воїн з Тернопільщини

Страшна звістка з передової знову обпікає болем серця…

Внаслідок ворожого обстрілу на Харківському напрямку героїчно загинув житель села Красівка, оператор безпілотних авіаційних комплексів Андрій Романович Васусь.

Досвідчений воїн, який з початку повномасштабного вторгнення боронив Київ, Херсон, Бахмут, воював у багатьох гарячих точках передової.

Андрій мріяв, що після перемоги повернеться додому та буде у мирній країні будувати своє життя.

На жаль, 18 липня життя воїна обірвалося. Йому назавжди 34 роки.

Про важку втрату повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

“Від себе особисто та всієї Великогаївської громади висловлюю щирі співчуття матері Любові, батькові Роману, брату Володимиру із сімʼєю та усій великій родині. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні голови громади.