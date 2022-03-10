“Бороніть державу, а не паліть траву!”: на Тернопільщині знов вирують пожежі

Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі сухої трави.

О 12:20 в селі Івачів Горішній Білецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території окремим осередками на загальній площі 0,12 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

О 12:49 поблизу села Лазарівка Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 4,8 га. Пожежу ліквідовано черговим і резервним караулами 19 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, МПК Устя Зелене та місцевим населенням. Під час гасіння не допущено розповсюдження вогню на лісовий масив, площею 16 га, врятовано 40 секцій сонячних батарей та 5 будівель.

О 19:49 в селі Ланівці Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди села Озеряни.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Тим часом пожежники закликають мешканців області: “Бороніть державу від російської навали, а не паліть суху траву!”.