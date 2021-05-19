19 травня на території Тернопільської області виявили 18 застарілих боєприпасів часів Другої світової війни, а саме:

поблизу села Гнильче Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено один артснаряд АС-152мм. Небезпечну знахідку вилучено та знешкоджено фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління;

в лісі поблизу селища Дружба Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено мінометну міну ММ-81 мм;

в полі поблизу села Кудинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району виявлено одну авіаційну бомбу АО-20, дев’ять авіаційних бомб ПТАБ-2,5, три артилерійські снаряди АС-76 мм та два артилерійські снаряди АС-100 мм;

на території приватного домогосподарства в селі Млинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено одну авіаційну бомбу ФАБ-100.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!