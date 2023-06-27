Жителі Борсуківської громади на колінах зустріли загиблого захисника із села Нападівка Іванчука Василя Сергійовича.

Про це повідомили на сторінці громади.

“Окупанти вбили молодого чоловіка, якого дома чекала дружина Ольга. Молода сімʼя будувала плани на майбутнє, які, на жаль, назавжди залишаться не реалізованими. Вони не встигли стати батьками, прожити своє подружнє життя, яке не так давно у них розпочалося…

Батьки молилися за сина, чекали його з війни та із усіх сил вірили, що все буде добре. Біда прийшла неочікувано і знищила усе, залишивши лише спогади… Болючі рани завжди будуть кровоточити на серцях усіх рідних Василя…”

Щиро співчуваємо сімʼї загиблого! Вічна памʼять…