У четвер, 28 жовтня у столиці Сербії – Белграді – відбувся четвертий змагальний Чемпіонату світу-2021 з боксу серед чоловіків. Вихованець микулинецької школи боксу Віктор Петров вдало стартував на світовому форумі та переміг.

Українець у вечірній сесії у ваговій категорії до 67 кг здобув блискучу перемогу над спортсменом з Федерації боксу Росії Євгенієм Коолем, повідомляє Файне місто. В яскравому протистоянні наш боксер проявив найкращі бійцівські якості. Його визнали переможцем одноголосним рішенням суддів! Таким чином, Віктор Петров вийшов до 1/8 фіналу світової першості!

Додамо, що це друга перемога наших спортсменів на турнірі!

Нагадаємо, змагання проходять з 24 жовтня і триватимуть до 6 листопада. Понад півтисячі спортсменів з 88 країн вже взяли участь у чемпіонаті, але переможець буде один.

Додамо, що Віктор Петров є триразовим чемпіоном Європи серед юніорів та срібним призером Чемпіонату світу серед молоді 2014 року.