Гвардієць в/ч 4114 вкрав автомобіль в передмісті Львова, щоб поїхати додому до Тернополя. Порушено кримінальну справу за викрадення транспортного засобу.

Старший солдат 45-го полку Національної гвардії імені Олександра Красицького, який дислокується у Львові, перебуваючи поза місцем несення служби за станом здоров’я, планував повернутися додому до Тернополя. Про це повідомляє ресурс 368.media

У селищі Сокільники, за півгодини їзди від міста, він побачив припаркований на узбіччі автомобіль Ford Sierra з ключами в замку запалювання. Заволодівши транспортним засобом, він попрямував на “малу батьківщину”. Однак на 33 кілометрі траси «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» бійця НГУ затримали. Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.289 КК, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Суд відпустив його під особисте зобов’язання.