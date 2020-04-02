Сьогодні у Тернопільській області непроста ситуація – ми серед лідерів захворювання на COVID-19.

Тому дивно чути від нового голови Тернопільської ОДА про те, що область забезпечена й готова до прийому хворих. Ніде в світі не готові, а в нас – готові.

На цьому наголосив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Богдан Лихий у прямому ефірі програми «Аргументи» на телеканалі «Тернопіль 1».

– Новопризначений голова Тернопільської ОДА на одному з перших брифінгів звітував, що Монастириська лікарня найбільше готова до прийому хворих на коронавірус, бо там є 5 апаратів штучної вентиляції легень. Після того виступав головний лікар, який сказав про те, що один з апаратів придбаний у 2009 році, ще один – позичили у Заліщиках, які тепер просять повернути обладнання. Тому постає питання до нового голови ОДА, якого нам прислали, щоб покращив ситуацію в області, – він взагалі знає, де знаходиться Монастириський район? – зазначив Богдан Лихий. – Власне через цю ситуацію захворіли медики. Як розповідав лікар, у них було лише 3 одноразові комплекти захисних костюмів, масок не мали взагалі. На це ми, як депутати, неодноразово звертали увагу. Навіть тоді, коли були мітинги в Микулинцях, ми говорили, що потрібно готуватись. Як бачимо, сьогодні влада таки не готова.

Також депутат поділився результатами моніторингу ситуації із забезпеченням аптек засобами індивідуального захисту.

– Наразі в кількох аптеках є маски, антисептиків немає. У мене постає логічне запитання – як в країні, де є 40 спиртових заводів, немає антисептиків?! Можливо, сьогодні маємо звертатися до людей і просити витягувати самогонні апарати, щоб робити антисептики? Це просто смішно! При цьому, за інформацією ЗМІ, маски з України вивозять і продають, а керівник Офісу президента у той час купляє собі автомобіль за 3 мільйони. Не важко зіставити ці події і зрозуміти, чому виникла така ситуація, – підкреслив Богдан Лихий.

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