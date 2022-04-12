“Ближче до свят”: коли на Тернопільщині скасують заборону на продаж алкоголю?

“На сьогодні на Тернопільщині діє заборона продажу алкогольних напоїв. Ми це розуміємо, але маємо воєнний час і мусимо всі потерпіти до Пасхи, святкування Великодня. Думаю, що ближче до свят буде переглянуте це питання, але про це будемо говорити пізніше”.

Про це сказав 11 квітня під час брифінгу начальник Головного управління поліції в Тернопільській області Олександр Богомол, передає тижневик “Номер один“.

– Сьогодні поліція працює по можливій незаконній діяльності, зокрема, це стосується збуту алкогольної продукції та збуту фальсифікованої алкогольної продукції. Спонукаю, щоби люди не купували її, тому що можуть бути випадки отруєння, а це дуже небезпечно для здоров’я, – зазначив Олександр Богомол.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки задокументували протиправну діяльність жителя Кременецького району, який займався збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Чоловік за місцем проживання налагодив торгівлю підакцизного товару. У ході санкціонованого обшуку у нього виявлено пів тони незаконно виготовленого коньяку, двадцять ящиків горілки та стільки ж вина із марками акцизного податку з ознаками підробки, а також 500 пачок цигарок без марок акцизного податку. Загальна сума вилученого – понад 250 000 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 199 Кримінального кодексу України (збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку). Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські встановлюють канали постачання фігуранту підакцизної продукції та осіб, причетних до її виготовлення.