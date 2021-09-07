Понад 46% жителів краю імунні до COVID-19.

Про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев. Втім, цього недостатньо для протистояння поширенню коронавірусу.

Наразі в області домінує штам Дельта. Він частіше вражає дітей та молодих соціально активних людей, призводить до важких форм захворювання. Окрім цього, активні й інші штами COVID-19.

“Можна говорити, що більше сімсот тисяч людей зустрічалися з вірусом. Тобто зараз вже є певний прошарок імунного населення, як завдяки природньо набутому імунітету так і завдяки вакцинам, які впливають вже на інтенсивність епідемічного процесу. У нас вакциновано понад двісті тисяч людей. Всі вакцини значною мірою ефективні проти коронавірусу. Зараз ми не маємо таких рівнів захворюваності, як у минулому році. Наш прогноз — не дивлячись на те, що ситуація буде ускладнюватися, кількість хворих буде значно меншою, аніж в аналогічні періоди минулого року. І ми вже не мали б сягати значних цифр щоденних. Хоча епідемічний процес буде себе проявляти і захворюваність буде досить високою”.

Епідеміологи кажуть: щоб подолати пандемію необхідний колективний імунітет до хвороби на рівні 80%. Такої цифри в Україні планують досягти шляхом вакцинації.