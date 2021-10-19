Близько половини бюджетних установ Тернопільщини, серед яких – школи і дитсадки, залишаються без опалення.

Про це повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Установи не уклали угоди із постачальниками природного газу.

«Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти із фіксованою ціною на газ, – зазначив директор департаменту архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження ОДА Володимир Харченко. Відтак питання із теплопостачанням повинні вирішити протягом тижня. «Новий алгоритм розробили, щоб захистити бюджетні установи та релігійні організації. У разі укладання середньострокових контрактів, ціна на газ становитиме – 13,7 грн за кубометр (з врахуванням транспортування та ПДВ – 16,8 грн). Станом на сьогодні у 22 територіальних громадах прийняті відповідні розпорядчі документи про початок опалювального сезону. До роботи підготовлено 1288 котелень. Більша частина із них уже запущена. Відповідно до гарантій уряду ціна на газ для населення буде фіксованою – 8 грн, що значно нижче ринкової. Що стосується комунальних установ, розроблено механізм укладання середньострокових контрактів із НАК «Нафтогаз України», який пропонує бюджетним та релігійним організаціям тариф – 16,8 грн за метр кубічний. Заклади, які уклали договори з постачальниками за ринковими цінами (30 і більше грн) мають правові підстави розірвати їх, оскільки є більш вигідні пропозиції».

Громади, де коефіцієнт спроможності менше індексу 0,9, можуть отримати від держави субвенцію на оплату енергоносіїв.