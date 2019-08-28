Військовими комісаріатами Тернопільської області проводяться заходи щодо оповіщення, виклику, проходження медичного огляду та залучення військовозобов’язаних громадян краю на навчальні збори оперативного резерву другої черги.

На цьому тижні заплановано відправку військовозобов’язаних на декілька військових полігонів Західної України для проходження відповідної військової підготовки. Загалом на військові збори буде залучено близько півтисячі тернополян. Про це повідомив заступник військового комісара – начальник мобілізаційного відділу Тернопільського обласного військового комісаріату підполковник Микола Бойко.

– Мета зборів комплексна, починаючи з індивідуальних навичок військовозобов’язаних, з урахуванням специфіки завдань, до бойового злагодження у складі свого підрозділу. Під час навчальних зборів, які триватимуть до 30 діб, військовозобов’язані тернополяни матимуть змогу удосконалити свій військовий вишкіл, отримати нову військово-облікову спеціальність, чергове військове звання та практично виконати стрільби із штатної бойової зброї, – підкреслив підполковник Микола Бойко.

Окрім того, наприкінці цього тижня на Тернопільщині розпочинається навчання у окремій бригаді територіальної оборони. Усі заплановані заходи відбудуться у Бучацькому районі. Сюди прибудуть військовозобов’язані з усіх куточків області, які разом із своїми командирами впродовж 7 діб проходитимуть підготовку зі злагодженості дій штабів.

Слід відзначити, що по завершенню військового вишколу усі військовозобов’язані повернуться до рідних домівок. За кожним учасником зборів зберігається середньомісячна заробітна плата за місцем роботи, робоче місце, соціальні страховки та будуть виплачені добові. Непрацюючі отримають грошове забезпечення у розмірі прожиткового мінімуму.

Василь Лабай, #АрміяInform_ТернопільФото автора