Надзвичайна подія сталася 17 червня близько 20-ї години у селі Жолоби Кременецької територіальної громади.

Як повідомили у ДСНС, там виникла пожежа господарської будівлі, внаслідок якої знищено покриття, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 50 м кв., пошкоджено стіни на площі 50 м кв. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Ймовірна причина виникнення пожежі – влучання блискавки в будівлю. Пожежу ліквідовано черговим караулом пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано будівлю.

Загалом же минулих вихідних вогнеборці ДСНС ліквідували 5 пожеж, врятували 6 будівель і трактор.