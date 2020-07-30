Зборівський районний суд Тернопільської області стягнув на користь ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ» 125 тис. грн компенсації за порушення майнових авторських прав і зобов’язав порушника передати компанії сторінку в Instagram.

Про це повідомляє Судовий репортер із посиланням на рішення від 27 квітня.

Компанія повідомила, що є власником виключних майнових прав на всі персонажі проекту «ХаХаски», а також на всі роботи, створені із використанням таких персонажів, на підставі договору про передання майнових прав від 2 вересня 2019 року, укладеного з громадянкою Білорусі.

Проект «ХаХаски» – це саркастичні інтернет-комікси про життя та пригоди собаки по кличці Карл та його друзів, створений громадянкою Білорусі у 2018 році. Комікс розповсюджувався через спеціально створені сторінки Вконтакте, Instagram, Facebook виключно під одноіменним російськомовним псевдонімом автора. На даний момент сумарна кількість аудиторії, підписаної на проект, становить понад два мільйони осіб.

На початку листопада 2019 року представниками компанії виявлено, що невідома особа створила сторінку в Instagram, на якій публікує авторські роботи проекту, майнові права на які належать компанії. Ані автор проекту, ані компанія, яка придбала майнові права на нього, не надавали жодній особі прав на використання цих робіт. Станом на день подачі позову у грудні 2019, на даній сторінці розміщено 180 публікацій проекту, права на які належать позивачу.

Окрім того, користуючись популярністю проекту, особа отримувала дохід від продажу рекламних публікацій на цій сторінці. Залежно від формату рекламної публікації, особа вказала такі розцінки за свої послуги: Stories – 500 грн, пост на добу – 1000 грн, пост назавжди – 1400 грн, пост назавжди + Stories – 1700 грн.

Позивач придбав у цієї особи рекламну публікацію, а також запропонував їй потенційну можливість укласти угоду про купівлю Instagram-сторінки. 10 листопада 2019 року представник позивача отримав банківські реквізити особи і того ж дня оплатив 1300 грн. У реквізитах зазначався одержувач платежу – фізособа.

Після цього представник позивача повідомив, що представляє інтереси ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ», якій належать авторські права на проект, повідомив, що відбувається порушення авторських прав і запропонував врегулювати ситуацію у досудовому порядку, на що отримав негативну відповідь.

Жінка, яка вела сторінку в Instagram стверджувала, що розміщувала картинки для особистих цілей, що допускається законом про авторське право. Крім того, з самого початку їх використання завжди зазначала про основний акаунт авторів проекту та залишала посилання на такий акаунт. Зазначити ім’я автора було неможливо, оскільки у відкритих джерелах не було інформації про реальне ім’я автора.

Суду передали скріншоти, відефіксацію монітору під час листування. Факт розміщення робіт проекту та рекламної публікації зафіксовано за допомогою інтернет сервісу «Internet Archive: Wayback Machine» і досліджено в судовому засіданні.

Суд переконався, що компанія-власник не надавала жінці дозволу на використання персонажів проекту, а тому здійснюючи рекламу з використанням персонажів і без дозволу автора, жінка порушила авторські права позивача.

Компанія «ОМГ ЕДЖЕНСІ» зареєстрована у місті Зборів Тернопільської області. Там зареєстрована і порушниця та відповідач у справі – Ольга Комиш.

Джерело: Галас