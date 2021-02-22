Блендер чи кухонний комбайн: що краще для домашньої кухні

Щоб зрозуміти, що краще — блендер чи кухонний комбайн, потрібно порівняти їх між собою за характеристиками.

Ціна

Бюджетний кухонний комбайн у середньому коштує близько 3 тисяч гривень. За дешевий блендер доведеться заплатити значно менше. Наприклад, купити ручний блендер Tefal можна за 1200-1500 гривень. А гаджет від Ardesto реально знайти навіть за 800-900 гривень. У асортименті менш відомих брендів є ще дешевші моделі.

Отже, бал за доступність дістається блендерам.

Функціональність

Арсенал функціональних можливостей кухонних комбайнів приємно вражає. Вони можуть замінити на кухні:

м’ясорубку,

соковичавницю,

міксер,

блендер,

тертку,

пристрій для замішування тіста,

кавомолку.

Стаціонарні та ручні блендери також виконують багато корисних функцій. У їхню комплектацію входять насадки для:

шинкування,

подрібнення,

збивання,

пюрування,

нарізання.

Комбайни й блендери вміють колоти лід, готувати смузі, змішувати інгредієнти для різних страв. Але перші роблять це професійніше і швидше.

Відповідно, функціональність — це «козир» кухонних комбайнів.

Читайте детальну порівняльну характеристику 2 типів приладів: Що вибрати — кухонний комбайн або блендер

Компактність

За конфігурацієї кухонні комбайни поділяють на блендери та кухонні машини. Такі назви вони отримали через візуальні характеристики.

Моделі-блендери дуже схожі на стаціонарні подрібнювачі, а швейні машини — на пристрої для шиття. Комбайни першого типу відрізняються компактністю. Вони займають не більше місця, ніж стаціонарні змішувачі.

Лідери за показниками компактності — ручні (занурювальні) блендери.

Складність керування

Інтерфейс керування простий і зрозумілий як у блендерів, так і у кухонних комбайнів. Завдяки інструкції можна розібратися з їхніми налаштуваннями за кілька хвилин. Вибір робочих режимів здійснюється за допомогою механічних або електронних елементів.

У кухонних комбайнів більше насадок і аксесуарів. Відповідно, процес їхньої експлуатації трішки складніший. Але різниця не суттєва, тому очевидного лідера за параметром «зручність керування» виявити складно.

Потужність

Кухонні комбайни розраховані на приготування більших об’ємів їжі, тому потужніші. Рекордні показники продуктивності демонструють професійні моделі з великими чашами.

Потужність ручних блендерів знаходиться на значно нижчому рівні. А деякі стаціонарні моделі можуть скласти комбайнам конкуренцію.

Що вибрати?

Для приготування простих страв зі щоденного раціону краще вибрати звичайний стаціонарний або занурювальний блендер. Він коштує недорого, привабливо виглядає і займає небагато місця. Якщо такий девайс тимчасово не потрібен, його можна сховати в шафку чи шухляду. Кухонний комбайн варто купити для відточення кулінарної майстерності. Він допоможе навчитися професійно готувати складні ресторанні страви. Його також можна використовувати під час приготування кондитерських виробів для продажу. Знадобиться комбайн тим користувачам, які надають послуги кейтерингу.